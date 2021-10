Polémica de La Liendra por decir que "se sentiría sucio conociendo a Messi"

La Liendra ha sido fuertemente criticado por unas declaraciones que hizo en su cuenta de Instagram luego de recuperarla, teniendo en cuenta que duró varios días sin poder abrirla.

El influencer habló sobre su fanatismo con Cristiano Ronaldo, jugador portugués de fútbol, mientras respondió una pregunta que causó polémica.

¿Conocería a Messi? Fue el cuestionamiento que le habría hecho un amigo de él, mientras que él respondió que "se sentiría sucio".

"Obvio quiero conocer a Messi, me parece un jugador espectacular, pero me sentiría sucio al hacerlo. Me sentiría cochino. Sí me gustaría conocerlo pero, ¿conocer primero a Messi que a Cristiano?", contó, con risas.

Y agregó: ""¿Usted iría normal o se sentiría hipócrita? Lo mismo para los que aman a Cristiano: ¿usted que siempre amó a cristiano y lo invitan a conocer a Messi, va normal y le da igual o se sentiría como yo?".