Lina Tejeiro habló de su actual situación amorosa: ¿hay algún afortunado?

Lina Tejeiro sorprendió con sus declaraciones luego de hablar sobre su situación sentimental, así como otros temas de 'amor' que incluso tuvo en su fiesta de cumpleaños 30.

La famosa actriz y modelo habló con 'Lo Sé Todo' e incluso mencionó que lo del beso de Epa Colombia fue por hacerla feliz, y que 'el amor lo es todo'.

"Lina está como tiene que estar, el amor llegará cuando tenga que llegar y por ahora a disfrutar de mi soltería", respondió sobre si le faltó o no amor en su fiesta.

Y agregó, sobre el beso con Epa Colombia: "yo soy actriz, me toca besar personas que no me gustan y por eso no le vi problema al beso con Epa".