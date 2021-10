El regaño de la mamá de J Balvin por la canción "perra": sigue la polémica

Sigue la polémica alrededor de la canción "Perra", de J Balvin, en la que incluso habló la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien criticó el contenido del video y de la letra de esta pieza musical.

Ahora fue el turno para Alba Mery Balvin, la mamá de J Balvin, quien contó lo que habló con su hijo tras esta canción.

"Cuando me enteré, yo lo llamé y le dije: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?'... No sé ni qué decir", contó en entrevista con el programa "Nos Cogió la noche", de Cosmovisión.

Y agregó: "No seguí viendo el video... pues no lo veía a mi Josecito por ninguna parte. Definitivamente son experiencias y de eso vivimos y hacemos cambios y no podemos idealizar a nadie. Él tiene sus defectos, sus cualidades. Lo que pasó esta semana no representa a mi hijo y yo sé que se equivocó".

Para finalizar le dio todo su apoyo a su hijo, quien en años pasados ha manifestado problemas de depresión.

"Quizás cuando se equivocó es cuando más lo quiero y cuando más lo admiro. A tu madre nadie la reemplaza y por una sola canción el mundo no cambia", finalizó.