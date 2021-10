Así podrá tener Star+ gratis durante este fin de semana

La plataforma de Disney y ESPN, Star+, es de suscripción mensual y tiene en sus pantallas contenido exclusivo de deportes y de series como Los Simpsons.

Sin embargo, este 22, 23 y 24 de octubre estará gratis para todas las personas que deseen acceder a este servicio, sin ningún cargo.

Recuerde que el domingo el clásico de España entre Real Madrid y Barcelona se podrá ver desde allí, por lo que podrá conocer cómo funciona este servicio 'premium'.

Lo único que debe hacer es registrarse, si no lo ha hecho, e incluir un método de pago válido, al que no se le hará ningún recargo adicional durante este 22, 23 y 24, pero debe tener en cuenta de retirar el método de pago antes del 24 para que no cobre el mes completo.