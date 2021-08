Star Plus llega a Colombia: fecha de lanzamiento, precios y contenido

Una nueva plataforma de streaming llega este 31 de agosto a Colombia para competir con HBO Max, Netflix y Amazon Prime Video, se trata de Star Plus, que buscará hacerse un lugar en la industria con una variedad muy interesante de contenido para los suscriptores.

PRECIOS

>Mensual: 31.900 pesos

>Star Plus y Disney+ mensual: 38.900 pesos

>Plan anual 319.900 pesos.

Películas:

Dentro de las opciones que ofrecerá la plataforma se encuentran producciones como Deadpool 1 y 2, Bohemian Rhapsody, Deadpool, Alien, El Planeta de los Simios, Dark Water, Desde el infierno, Duro de Matar, Diario de un escándalo, Poltergeist, Resplandor en la oscuridad, Robin Hood.

Por su parte, el apartado de series ofrecerá una cantidad importantes de clásicos de ayer y hoy:

Series:

Grey's Anatomy, Big Sky, Los Simpson (todas las temporadas), This Is Us, The Walking Dead, Homeland, Modern Family, Prision Break, Snowfall, Los Expedientes Secretos X, Mayans M.C., American Horror Story, Genius (de National Geographic), 9-1-1, S.W.A.T., The Resident, How I met your Mother, entre otros.

Otros:

La plataforma ofrecerá 7 perfiles, 4 pantallas en simultáneo y descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos. Además, los contenidos de Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic, producciones originales y algunas disciplinas emitidas en ESPN/Fox

En ese último aspecto, se podrán ver las siguientes competiciones a través de la plataforma, lo que no está claro de momento, es la forma cómo se irán incorporando:

LaLiga (Liga de España), Premier League (Inglaterra), Champions League, - Serie A (Italia), Superliga Argentina, UFC, NBA, NFL, MotoGp, Copa Libertadores, Sudamericana, torneos grand slam de tenis, Boxeo y Carreras de ciclismo.