Colombia no reconocerá una dictadura corrupta y narcotraficante: Duque

Después de que el presidente del Senado enviara una carta a Venezuela con el fin de crear una comisión legislativa bilateral para buscar la normalización de las relaciones con ese país, el presidente Ivan Duque aseguró que su gobierno no reconocerá a la dictadura corrupta y narcotraficante.

En medio de su reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken, Duque aseguró que reconocer al Gobierno de Maduro "sería una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país".

"Una cosa en la que no nos podemos equivocar es en que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante(...) Mientras yo sea presidente de Colombia y en defensa de la carta democrática y en defensa de los valores que hemos construido con muchos países, además soportados por una denuncia contra el dictador ante la Corte Penal Internacional, no vamos a reconocerlo" dijo el presidente.

El mandatario insistió en que lo que necesita Venezuela son elecciones libres para salir adelante.