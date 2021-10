Valenciano reveló la conversación que tuvo con Teófilo sobre Reinaldo Rueda

Teófilo Gutiérrez volvió a ser importante con el Deportivo Cali en el Clásico Vallecaucano. A pesar de que no le validaron un gol, provocó el penal que significó el empate de los 'azucareros' ante el América. Los dirigidos por Rafael Dudamel están a 3 puntos del octavo que es Jaguares.

El jugador barranquillero ya lleva la cinta de capitán del Cali y ha marcado 5 anotaciones. Ante la falta de gol de la Selección Colombia y generación de juego, algún sector de la opinión pública está pidiendo a Teófilo para el combinado nacional.

En El Vbar estaban pidiendo la opinión de los panelistas e Iván René Valenciano hizo una revelación: "A pesar de su edad es un jugador determinante para su equipo, yo lo llamaría sin ningún tipo de inconveniente. Tuvimos la posibilidad de conversar en estos días junto a Rafael Dudamel, con quien tenemos una buena relación".

Luego complementó el ex delantero de la Selección Colombia: "yo le decía a Teo, 'con ese nivel que tú tienes un nivel es para selección', y él me dijo, 'dile a tu papá Reinaldo a ver si me convoca'".

Los próximo juegos de la Selección Colombia serán el 11 y 16 de noviembre ante Brasil y Paraguay. Teófilo Gutiérrez tiene 36 años, jugó el Mundial de Brasil 2014 y la última vez que actuó con la Tricolor fue en 2017.