Black Panther 2: Letitia Wright negó promover ideas antivacunas en el set

Hace unos días, la actriz Letitia Wright, famosa por interpretar a Shuri en el Universo Cinematográfico de Marvelse vio envuelta en la polémica al revelarse que podría estarpromoviendo su postura antivacunas en el set de Black Panther: Wakanda Forever.

La intérprete, que anteriormente ya había decidido eliminar en redes sociales sus comentarios contra las vacunas del COVID-19, ahora negó haber compartido sus opiniones en el rodaje de Marvel.

Un artículo de The Hollywood Reporter aseguraba que Wright estaba difundiendo sus ideas antivacunas en el rodaje de la secuela de Black Panther. Poco más de una semana después, la actriz habló sobre el caso:

"Me entristece tener que abordar el artículo publicado por The Hollywood Reporter el 6 de octubre de 2021. El artículo habla sobre mi conducta en el set de Black Panther 2. Honestamente afirmo que esto es completamente falso", publicó la estrella en Instagram.

POLÍTICAS DE DISNEY

Disney ha impuesto un sistema de identificación con el que se controla el estado de vacunación de cada trabajador. Estas pautas establecen que la empresa pedirá una pulsera para identificar a una persona completamente vacunada y aquellos que no tengan la pauta completa o no estén vacunados, no podrán utilizar la pulsera.

Cabe destacar que estos protocolos no se aplican a los rodajes en curso, por lo que el elenco de Black Panther 2 no está en teoría sujeto a esta política.