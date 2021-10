Venom: Carnage Liberado y la explicación de su escena postcréditos

¡ALERTA DE SPOILERS!

Una de las cintas más esperadas en el cine de superhéroes era Venom: Carnage Liberado, luego de los buenos resultados que obtuvo en taquilla la primera parte, que fue estrenada en 2018.

Así pues con el regreso de Tom Hardy y sumado a este la llegada de Woody Harrelson como Cletus Kasady / Carnage, la secuela se estrenó en días pasados y ya en redes sociales se empezó a hablar sobre su importancia a futuro.

ESCENA POSTCRÉDITOS

Más allá de juzgar si superó o no a la primera parte, algo que si será determinante es la escena postcréditos de la película. En esta vemos a Eddie y Venom tomándose una vacaciones y mientras hablan una luz cegadora los transporta de su cuarto a otra habitación donde ven una transmisión en vivo del Diario El Clarín con J. Jonah Jameson revelando la identidad de Spider-Man como Peter Parker. Recordemos que al final de Far From Home, se le acusó por la muerte de Mysterio.

Ahora bien, lo que se puede deducir de esto, es la conexión del Universo Marvel y el de Sony, eso es más que confirmado. Sin embargo, lo que llamó particularmente la atención es que Venom reconoce al arácnido, y nos deja aún más preguntas...