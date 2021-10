Esperamos que no vaya a emprender la fuga: Cepeda sobre libertad de Cadena

El senador Iván Cepeda se refirió a la decisión de la juez 36 de garantías de otorgar la libertad al abogado Diego Cadena por vencimiento de términos. Cepeda, quien ha sido declarado como víctima dentro del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, aseguró que la libertad de Cadena no obedece a una absolución judicial.



“La libertad que se decreta al señor Diego Cadena por parte de un juez no obedece de ninguna manera a una absolución judicial, ese proceso de juicio continúa en el que el deberá rendir cuentas. Es una decisión que obedece a un proceso de expiración de términos judiciales, pero no tiene que ver con nada de fondo ni con una absolución judicial”, aseguró Cepeda.

Cepeda insistió que en que acata la determinación de la juez y añadió que espera que “el acusado no vaya a emprender la fuga como ha ocurrido en otras oportunidades cuando se trata de personas cercanas al exsenador Álvaro Uribe”.



Cabe señalar que la jueza 36 de garantías de Bogotá otorgó la libertad a Cadena porque considera que han pasado 386 días y no ha iniciado el juicio de manera formal.