Comunicado opinión publica colombiana

Asunto: Rectificación de denuncia pública a la empresa INDRA Colombia S.A.S.

El suscrito, HENRY ANTONIO ANAYA ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.427.636 de Barrancabermeja, en mi calidad de ciudadano y actuando como presidente de la RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS “BIEN COMÚN”, con el propósito de atender pautas de CONCILIACIÓN celebrada ante la Fiscalía 309 Local de Bogotá, procedo a realizar RECTIFICACIÓN de la información que hice pública en el mes de abril de 2021, con ocasión del “PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA sin manifestación de interés No. SA-06-2020 cuyo objeto es “Adquirir el licenciamiento y prestar los servicios para la implementación de la plataforma para el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial -SIUGJ- de la Rama Judicial de la Republica de Colombia”.

HECHOS

1. Dirigí una comunicación escrita al correo electrónico del Director Ejecutivo de la Administración de Justicia en Colombia, doctor JOSÉ MAURICIO CUESTA GÓMEZ, bajo el asunto: ALERTA CIUDADANA- PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-06-2020. En mi escrito afirmé que la Multinacional INDRA no contaba con la experiencia requerida, que la casa Matriz española ha estado envuelta en innumerables escándalos públicos y de corrupción, como la Operación Lezo en España. También afirmé que ha sido sancionada por pertenecer a un cartel de contratación de concursos públicos, y multada

con más de 850 mil euros por parte de La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

2. Bajo los mismos términos, reiteré esta información ante medios de comunicación como La W Radio, RCN TV y La FM radio.

3. También remití copia del escrito a la Cámara Comercio de Bogotá, al despacho de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, al despacho del Contralor General de la República, y a medios de comunicación de Colombia.

RECTIFICACIÓN

En consecuencia, RECTIFICO toda la información que hice pública respecto de la Multinacional INDRA, aclarando que, como presidente de la Veeduría Ciudadana “Bien Común”, en ningún momento corroboré, verifiqué o confirmé las afirmaciones obtenidas y realizadas ante el Consejo Superior de la Judicatura, ante los medios de comunicación y de la opinión pública. Que no me consta personalmente ninguna de estas afirmaciones. Que no he corroborado ni me costa, que la Multinacional Indra tuviera inhabilidades para contratar en Colombia o España, ni que la Multinacional Indra hiciera parte de un cartel de contratación o que existiera una sanción en firme en su contra. Tampoco me consta que existiera algún tipo de favorecimiento a la Multinacional Indra en los procesos contractuales en que ha intervenido, o que estuviera implicada en actos de corrupción.

Como representante legal de la Veeduría Bien Común, y en nombre propio, ofrezco disculpas públicas por las declaraciones realizadas que pudieron afectar el nombre de la multinacional INDRA y la deslegitimación de un proceso contractual de interés nacional.

Con atención y respeto, me suscribo

HENRY ANTONIO ANAYA ARANGO

C.C. No. 91.427.636

Presidente

RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS “BIEN COMÚN”