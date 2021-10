En lo corrido de 2021 se han vendido 170.797 unidades de vivienda

Entre enero y septiembre de 2021 se vendieron en el país más de 170 mil unidades de vivienda, con un incremento del 48%, frente al mismo periodo de 2020.

Según un informe de Galería Inmobiliaria, en los primeros nueve meses del presente año se vendieron 170.797 unidades de Vivienda de Interés Social, y No VIS, siendo el mejor resultado a nivel histórico en ventas para el acumulado enero-septiembre y mostrando un aumento de 48% frente al mismo periodo de 2020.

En septiembre de 2021 se vendieron 19.873 unidades VIS y No VIS en el país, un 3,8% superior frente a septiembre de 2020 y un 43% más que el promedio histórico para este mismo mes, que ha sido cerca de 14 mil viviendas. En el segmento No VIS, con 5.822 unidades se tuvo una expansión de 3,3% y se alcanzó el mejor septiembre en ventas No VIS desde 2015.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dijo que, por segmentos, se tienen crecimientos de 48% en VIS y 47% en No VIS, al afirmar "sin duda, la construcción de edificaciones se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la reactivación económica del país y seguirá jalonando la recuperación".

Según el Ministerio de Vivienda, además, el buen desempeño de la vivienda también está jalonando la generación de empleo. Según cifras reveladas por el DANE, el sector edificaciones también rompe récords en número de personas ocupadas ya que en agosto de 2021 empleó más de un millón de personas, el mejor agosto en términos de empleo desde que se tienen registros con 142 mil personas más ocupadas en el sector respecto al mismo mes de 2020.