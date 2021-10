Reinaldo Rueda: "Le pido a mis jugadores que solo piensen en Uruguay"

Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección Colombia, recalcó, en conferencia de prensa, que ha pedido a sus jugadores que se centren en el partido de este jueves en Uruguay y que se "aíslen" de los próximos juegos en Barranquilla ante Brasil y Ecuador.

"Desde que le ganamos a Chile he palpado que todos hemos caído en eso. El tema de tarjetas amarillas cada jugador lo sabe, es un partido de un rival que le gusta ser intenso, en los duelos son muy fuertes", comentó sobre la importancia de centrarse en el partido de Montevideo y no pensar en posibles sanciones.

Rueda añadió: "Necesitamos jugadores que no piensen en Brasil y se focalicen en el duelo contra Uruguay, no es fácil... ayer le decía a Juan Guillermo (Cuadrado) que yo quiero que ellos solo piensen en Uruguay y se aíslen de los otros dos juegos, no es fácil".

Para el estratega vallecaucano, será clave que los hombres de experiencia del plantel le transmitan esto al resto de sus compañeros. "Tenemos hombres de experiencia que saben lo que es focalizarse en un solo partido, será importante su concepto y opinión para sus compañeros".

Entretanto, sobre qué partido hacer en el Gran Parque Central, Rueda aseguró que Colombia siempre busca ser fiel a su estilo. "Colombia siempre intenta ser fiel a lo que sienten sus jugadores, a lo que les gusta a sus jugadores, hacer un buen juego, con inteligencia, partiendo del orden".

"Dentro de todos nosotros está siempre ese espíritu competitivo y ganador de querer sumar de 3. Ningún jugador o técnico entra en la cancha a empatar o querer perder", explicó sobre las cuentas que hacen de esta triple jornada.

Rueda, que aún no ha podido ganar en Uruguay por Eliminatorias, aseguró que esta es una tarea pendiente tanto para él como para todo el fútbol colombiano. "Ganar en Uruguay es una asignatura pendiente, no solo de Reinaldo Rueda, sino de todo el fútbol colombiano".