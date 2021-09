No dejaremos sin recursos al programa de sustitución de cultivos: Gobierno

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, desmintió las denuncias de que el Presupuesto General de la Nación para 2022 no incluiría financiación para el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Tras aclarar que los fondos están garantizados, el director recordó que se hicieron cambios en el ejecutor por lo que ichos recursos se giraran a través del Ministerio de Ambiente.

“No es cierto que se haya dejado sin recursos y programas de sustitución de cultivos, como se ha indicado en varios momentos, lo que se está cambiando es el ejecutor, este fue un impuesto el que modificó el congreso que fue creado en la ley 1819, el año 2016”, aseguró Muñoz.

Según el gobierno con esa ley, cuyo objeto era el manejo de la región costera, se redirigió los recursos al fondo Colombia en paz.

“Lo que hizo el congreso de la República fue realmente coordinar para que sus recursos vayan y se ejecuten a través del Ministerio del medio ambiente, no significa que porque no vayan al fondo Colombia en paz, no serán destinados para los propósitos que están definidos en la ley”, añadió.