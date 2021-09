Expresidente César Gaviria ¿El punto de discordia en coalición de centro?

Pese a los llamados que la Coalición de la Esperanza le ha hecho al exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, para que se una a esta alianza 'de centro' con miras a las elecciones presidenciales del 2022, sus integrantes consideran necesario que el exministro de Salud se desmarque del expresidente César Gaviria, quien le ha manifestado su apoyo.

Lea también: Pastrana propone a Santos debate público sobre financiación de campañas

"En la Coalición de la Esperanza es bienvenido Alejandro Gaviria, pero no cabe sino un solo Gaviria, no dos, ni mucho menos tres. No se puede estar en la Coalición y al mismo tiempo con el partido del César, porque eso ya ni es Partido Liberal", afirmó el precandidato y exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

En ese mismo sentido, Sergio Fajardo consideró que "si queremos cambiar, rechazar una alianza con el Partido Liberal de César Gaviria jamás será un error. Con él no vamos a cambiar este país. Lo que llaman emasculación, yo lo llamo principios. Esto no se trata de no aprender, es que vender el alma al diablo para seguir en lo mismo no tiene sentido para mí ni para la Coalición de la Esperanza".

Ante estos mensajes, aunque sin mencionar al expresidente, el exrector de los Andes le respondió a Fajardo que "estamos en lo mismo: transformar a Colombia desde el centro político y ofrecer una esperanza de cambio de verdad. Pensemos en un centro incluyente. Trabajemos para que la consulta de marzo nos permita unirnos en este propósito".

Frente a ello, el exgobernador de Antioquia, en sus redes sociales, le señaló que "como tú mismo has dicho - y coincidimos - las formas importan. Construyamos un centro amplio, incluyente y diverso. Pero también un centro alejado de la política clientelista que queremos cambiar".

El que también recriminó a Gaviria fue el senador y precandidato Jorge Robledo, quien de hecho en un comienzo se oponía a que fuera invitado a la coalición. "La política sin líneas rojas, infranqueables, termina mal para los países, como lo demuestra la historia de Colombia. Con esa convicción y acuerdo constituimos la Coalición De La Esperanza. Como se sabe y puede demostrarse, ese cambio no es lo que quieren alcanzar los que buscan seguir en lo mismo".

De momento, sin embargo, los integrantes de la Coalición de la Esperanza no le cierran la puerta a Alejandro Gaviria, para que se una a esta alianza y lleguen "unidos a primera vuelta". El aspecto que sí parece innegociable es que el académico tome distancia del actual presidente del Partido Liberal, César Gaviria, y afiance su campaña como 'independiente'.