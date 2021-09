Pastrana propone a Santos debate público sobre financiación de campañas

Esta semana el expresidente Juan Manuel Santos en el marco de la presentación del libro ‘Una conversación pendiente’, se refirió a lo expresado por el también exmandatario Andrés Pastrana en la Comisión de la Verdad. Aseguró que Pastrana lo atacó a él y a Ernesto Samper.



"Lo que hizo con Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie y yo diría que fue un tiro en la sien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia, porque quedó peor que Samper chantajeando al cartel de Cali para que su adversario político se viera perjudicado con esa carta eso lo dice todo y yo creo que ahí Pastrana salió muy mal con esa intención de hacerle nuevamente daño nuevamente a su adversario político Ernesto Samper. Y el ataque que me hizo a mí, diciendo que yo había desconocido la democracia y que por eso el proceso de paz era espurio. Es todo lo contrario, el proceso de paz tiene una legitimidad absoluta”, indicó Santos en su momento.

Ante esto, el expresidente Andrés Pastrana le respondió a Juan Manuel Santos a través de una carta pública en la que insiste en sus cuestionamientos a la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper y la de Santos:

“Es de público conocimiento que tanto su reelección como la presidencia de Ernesto Samper fueron compradas como el mismo modus operandi, en angustiada segunda vuelta con el salvavidas de los dineros ilícitos”, comentó.



“Ahora resulta que usted me hace veladas acusaciones fungiendo de abogado de su socio Ernesto Samper y de los hermanos Rodríguez Orejuela, quiero refrescar su memoria”, dice la misiva.

“que me suicidé denunciando los dineros del narcotráfico a Samper, y luego las platas de los contratistas de Odebrecht a usted, es la versión de los hampones y no me intimida. Siempre le he puesto la cara al país, a diferencia de usted y Ernesto Samper que descargan sus responsabilidades en subalternos y chivos expiatorios; casos más recientes los llamados Falsos Positivos que usted presidió como ministro de Defensa y la tragicómica a la voluntad popular expresada en el Plebiscito”, Pastrana agregó.



En la carta, Pastrana también invitó a los expresidentes Santos y Samper a dar un debate ante el país sobre las financiación de las campañas.



“Si quiere debatir ante el país las financiaciones de mis campañas, de las suyas y las de Ernesto Samper, escoja usted la fecha, señor expresidente Santos”, afirmó Pastrana.