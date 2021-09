Congresista Edward Rodríguez renunció a Comisión de Acusaciones de Cámara

Tal como anticipó el 'Ajedrez político' de Caracol Radio, el congresista del Centro Democrático Edward Rodríguez presentó su renuncia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar aforados constitucionales, para enfocarse en su campaña como precandidato presidencial para las elecciones del próximo año.

Lea también: Proyecto de ley busca que los delitos por corrupción sean imprescriptibles



"He tomado la decisión de dedicarme a continuar recorriendo la nación. Y me he propuesto ganarme el corazón de los colombianos y de mi partido, para presentar una propuesta sólida al país, de cara a las elecciones del 2022, alejada de la política del odio y de las polarizaciones", afirmó el representante que, sin embargo, sigue sin tener la aprobación del Comité de Ética de su partido.



En su discurso, Rodríguez también consideró que "necesitamos una comisión y una Cámara que genere garantías, para no judicializar la política y no politizar la justicia. Es momento de que nos preguntemos si aún los fueros son necesarios. Dedicaré mi tiempo a recorrer el país, para construir una reforma verdadera a la Justicia, mediante una quinta papeleta. Necesitamos un sistema judicial que prevenga la venganza y recupere la justicia".



Al tiempo en el que presentó su renuncia a esta célula legislativa, el precandidato postuló como su reemplazo al representante por el departamento de Risaralda y copartidario, Gabriel Jaime Vallejo. "Solicito aprobar la postulación de mi compañero y amigo, de quien hoy reconozco calidades profesionales y morales para actuar", concluyó

Sin embargo, aunque la Plenaria de la Cámara aprobó con 121 votos su renuncia, la mesa directiva de la corporación, encabezada por la también uribista Jennifer Arias (representante por el Meta), decidió no realizar la votación de la postulación de Vallejo, dado que, aparentemente, tal solicitud no la presentó el vocero del partido, que actualmente es el representante Juan David Vélez.