"Guardamos la esperanza de que algún día puedan perdonarnos": Timochenko

En conmemoración a los cinco años de la firma del acuerdo de paz entre las Farc y el Estado, el ahora presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, Timochenko, presentó una serie de 'reflexiones' que consideró necesarias para consolidar "el sueño de paz con justicia social".

"Ante los ojos de Colombia y el mundo, el Estado colombiano y las extintas FARC-EP firmamos un Acuerdo de Paz cuyo propósito general es erradicar definitivamente la violencia política y atender a las víctimas del conflicto armado. Un propósito por el que decididamente luchamos", afirmó el excomandante en jefe de la extinta guerrilla.

Pese a ello, aseguró que "desafortunadamente, el cumplimiento del Estado no ha sido el que esperábamos. Mientras los excombatientes de las FARC-EP hemos cumplido íntegramente lo pactado, a pesar de los 285 firmantes de paz asesinados en medio de una evidente impunidad".

Además, señaló que a pesar de no presentarse avances en la Reforma Rural Integral ni en la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y que la reincorporación comunitaria esté desfinanciada, "no cesaremos en la lucha por implementar integralmente el Acuerdo de Paz. Ese es nuestro mayor anhelo. A pesar de las dificultades, debemos decirlo con claridad: la paz no tiene vuelta atrás".

Finalmente, Timochenko se refirió al compromiso con las víctimas. "También es momento de ratificar a las víctimas nuestro más profundo compromiso con su dolor y los padecimientos sufridos por causa del conflicto armado. Guardamos la esperanza de que algún día puedan perdonarnos. Siempre estaremos prestos a trabajar por atender sus demandas", concluyó.