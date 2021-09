EE.UU. exigirá a viajeros extranjeros estar vacunados contra COVID-19

Estados Unidos volverá a abrir sus fronteras aéreas a los pasajeros provenientes de China, India, Gran Bretaña y muchos otros países europeos, tras más de un año de estar cerradas. Sin embargo, solo podrán ingresar al país quienes han recibido la vacuna contra el Covid-19.

La Casa Blanca anunció que la nueva política sanitaria entrará en vigencia a principios de noviembre. Se desconoce si esta medida aplicará para Colombia y otros países de América Latina.

La administración Biden se está preparando para aliviar las restricciones de viaje para los ciudadanos extranjeros vacunados, revocando una prohibición general impuesta por la administración Trump. Pero también significaría que los ciudadanos extranjeros no vacunados que no hayan podido venir a los Estados Unidos a vacunarse, no podrán hacerlo en un futuro.

Según la nueva política los viajeros deben estar completamente vacunados y mostrar un comprobante de inmunización antes de abordar un avión, dijo Jeff Zients, el coordinador de respuesta Covid-19 de la Casa Blanca. También deberán presentar una prueba negativa de coronavirus dentro de los tres días previos al viaje.

"Esto sigue la ciencia", "al exigir que los pasajeros estén completamente vacunados, protegeremos a los estadounidenses aquí en casa", dijo Zients. La medida no requerirá que los viajeros internacionales completamente vacunados se pongan en cuarentena a su llegada a los Estados Unidos.

Los estadounidenses no vacunados que regresen al país desde el extranjero deberán mostrar una prueba de una prueba negativa tomada dentro de las 24 horas antes del viaje.

Los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, exigirán a las aerolíneas que recopilen números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los viajeros internacionales entrantes como parte de un sistema de rastreo de contactos.

El CDC también determinará qué vacunas serán aceptadas bajo la nueva política. En la Unión Americana únicamente están aprobadas las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, por lo que se desconoce qué pasará con los ciudadanos que tienen otras inyecciones como Sinovac, AstraZeneca, entre otros.