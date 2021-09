Equipo jurídico colombiano se prepara para audiencia en la Corte de la Haya

Ya se encuentra en La Haya el equipo jurídico de Colombia que defenderá, en etapa oral, los argumentos de nuestro país en el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia, por las Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.

En esta etapa, la Corte tratará los puntos que todavía separan a las partes sin volver a exponer todo lo que ya se trató en los alegatos escritos, ni repetir los hechos y argumentos ya invocados en los mismos.

El equipo colombiano está liderado por el Agente, Carlos Gustavo Arrieta, ex magistrado del Consejo de Estado y ex Procurador General de la Nación; y el Coagente es el señor Manuel José Cepeda, ex Presidente de la Corte Constitucional de Colombia. También hacen parte 6 abogados especialistas en Derecho Internacional Público.

Cabe recordar que entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021, Colombia y Nicaragua estarán en La Haya para explicar oralmente sus argumentos en el caso de las Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar caribe.

En el caso Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, la corte podría citar audiencias en los próximos meses o durante el 2022.