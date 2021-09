Premios Emmy: las series que lucharán por su primera estatuilla

Los premios Emmy regresan este 19 de septiembre para celebar lo mejor de la televisión en un momento en el que grandes franquicias de Hollywood como Marvel y Star Wars se han sumado a la pequeña pantalla.

Los galardones más importantes de la televisión contarán con menos de 600 invitados y se organizará al aire libre en Downtown Los Ángeles para cumplir con las medidas sanitarias.

The Crown, The Mandalorian y Wandavisionparten como las series más nominadas de este año, aunque la mayoría de la prensa especializada apuesta por la comedia revelación Ted Lasso y los fenómenos Gambito de dama y Mare of Easttown de la plataforma HBO MAX para cosechar los grandes trofeos de la noche.

MINISERIE, LA CATEGORÍA ESTRELLA

Sin duda, el formato de miniserie ha definido varios de los mejores trabajos de la temporada y su categoría será la más reñida de los premios.

WandaVision, la gran sorpresa de Marvel, competirá contra Mare of Easttown, el fenómeno de HBO que ha recibido excelentes comentarios de parte de la crítica.

Esas dos series amenazan con destronar a Gambito de dama de Netflix que a finales del año pasado despertó una fiebre mundial por el ajedrez y que también se medirá contra I May Destroy You y The Underground Railroad/El ferrocarril subterráneo, dos ficciones aplaudidas en su repaso a problemas como el racismo y los abusos sexuales.

DRAMA

En el apartado de drama, The Crown, la serie que ha descubierto los secretos de la familia real británica, se postula como gran favorita al premio pese a que comparte nominación con The Mandalorian y The Handmaid's Tale / El cuento de la criada ya veteranas de la categoría.

Pose, This is Us, Lovecraft Country, The Boys y Bridgerton cierran las candidatas a mejor serie dramática.

COMEDIA

En comedia, la plataforma Apple TV+, podría recibir su primer gran premio gracias a Ted Lasso, una sátira del universo futbolístico que además de partir como favorita ya ha recibido el mayor número de nominaciones para una comedia debutante, un total de 14.

Esta competirá contra Black-ish, Cobra Kai, The Flight Attendant, Hacks, El método Kominsky y la polémica nominación de Emily in Paris.

MEJOR ACTOR / ACTRIZ

La competición más interesante será la de mejor actriz protagonista de una miniserie, en la que se batirán tres de las mejores interpretaciones del año: Kate Winslet, Anya Taylor-Joy y Elizabeth Olsen.

MEJOR ACTOR

Jason Sudeikis tiene el premio casi asegurado por su entrañable personaje en Ted Lasso, sátira sobre el mundo del fútbol por la que también cuenta con una nominación doble como guionista. Anthony Anderson, Michael Douglas, Kenan Thompson y Anthony Anderson.