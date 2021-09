Batman: el mundo rinde homenaje al Caballero de la Noche en su día

Batman o más conocido como Bruce Wayne es noticia porque el próximo 18 de septiembre se celebra el 'Batman Day' o Día de Batman, una fecha dedicada al superhéroe que lleva varias años combatiendo el crimen en Ciudad Gótica.

¿CUÁNDO NACIO EL 'BATMAN DAY?



Esta iniciativa nació por parte de DC Entertainment y Warner Bros. como una conmemoración del aniversario 75 del personaje en el año 2014, cuando se celebró a finales de julio en la San Diego Comic-Con. En esa fecha se lanzaron distintos productos conmemorativos desde su primera aparición en 1939.

Para ponerlos en contexto esta fecha es tan importante como el May the 4th Be With You de Star Wars o incluso el Día de Goku en Japón. Generalmente se celebra el segundo o tercer sábado de septiembre.

Estas son algunas curiosidades del 'Caballero de la Noche' que probamente usted no conocida:

ORIGEN DE BATMAN

Batman fue un personaje fu creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939 para la editorial DC Comics, tuvo su primera aparición en Detective Comics #27, publicado en mayo de ese mismo año.

VILLANOS MÁS FAMOSOS

El Guasón, el Pingüino, Ra’s Al Gul, El Espantájaros, el Acertijo, Dos Caras, Hiedra Venenosa y Bane son solo algunos del extenso catálogo que tiene el personaje.

LA BATICUEVA

Apareció como parte de la serie del personaje en 1943, protagonizada por Lewis Wilson, y en 1944 se integraría a las historietas en Detective Comics #83. De ahí en adelante, se convirtió en todo un símbolo para los seguidores del personaje y más teniendo el apoyo de su mayordomo: Alfred Pennyworth.

¿DE DÓNDE SALIÓ EL NOMBRE BRUCE WAYNE?

Bruce Wayne se llama así por dos personajes históricos. Más concretamente por Robert the Bruce y Anthony Wayne. El primero fue rey de Escocia. El segundo, soldado, oficial y estadista estadounidense, que se caracterizó por sus grandes hazañas militares

'BATMAN' TAMBIÉN ES EL NOMBRE DE UNA CIUDAD

Si, ‘Batman’ es una ciudad y distrito situada en la región de Anatolia Suroriental, en Turquía. Cuenta con una población de 313.355 habitantes. Es una importante área productora de petróleo con refinerías, con una producción de 22.000 barriles diarios.