Biden prometió represalias contra ISIS-K tras explosiones en Afganistán

El presidente Joe Biden, ofreció una rueda de prensa, luego de que el Pentágono confirmara al menos dos explosiones en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Kabul, que dejó decenas de muertos entre ellos 13 militares estadounidenses. Una tercer explosión fue reportada en la última hora, sin embargo, no ha sido confirmada por el Departamento de Defensa.

Biden prometió que habrá represalias contra ISIS-K, señalados de los ataques suicidas. El presidente ordenó al Pentágono responder y buscar a los responsables de las explosiones. "Estos terroristas de ISIS no ganarán", dijo Biden. "Rescataremos a los estadounidenses. Sacaremos a nuestros aliados afganos y nuestra misión continuará", agregó el mandatario.

Biden aseguró que Estados Unidos no va a perdonar los atentados terroristas y dijo sobre él recae la responsabilidad de los acontecimientos de hoy. "Para aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee hacer daño a Estados Unidos, sepan esto: No perdonaremos. No olvidaremos. Los perseguiremos y los haremos pagar " dijo el Jefe de Estado.

El presidente también confirmó que hasta el momento las tropas estadounidenses han evacuado a más de 100.000 personas de Kabul. Sin embargo, miles de afganos todavía están a la espera de salir del país.

El Pentágono informó que cerca de 5.000 personas continúan en plataforma aérea a la espera de poder abandonar Kabul.

La misión continuará como ha sido anunciada, con la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán el 31 de agosto. El presidente Biden terminó su discurso diciendo "damas y caballeros, es hora de poner fin a una guerra de 20 años".

Las banderas estadounidenses permanecerán a media asta en el país hasta el 30 de agosto, en honor a las víctimas. Así lo señaló la portavoz de la Casa Blanca, Jen Pskai, "como señal de respeto, a partir de hoy, la bandera de los Estados Unidos ondeará a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos".

Por su parte, el expresidente Donald Trump envió un comunicado ofreciendo condolencias a las familias de las víctimas de los ataques y aseguró que "esta tragedia nunca debió pasar".