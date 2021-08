25 mil millones de anticipo a Centros Poblados ya fueron embargados: MinTic

Durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, confirmó que ya se han adelantado acciones para "recuperar" más de una tercera parte de los $70 mil millones de pesos que fueron entregados a la UT Centros Poblados, como anticipo por un contrato para la conectividad en las regiones.

"El contralor dijo que ya había 15.000 millones en cuentas bancarias en efectivo. Los lotes también pueden dar una sumatoria frente a esos $70.000 millones; estamos calculando que este lote puede estar por alrededor de los $25.000 millones, estaríamos hablando de $40.000 millones, frente a los que ya estamos adelantando unas actuaciones. Ya los lotes están embargados", afirmó la ministra.

Adicionalmente, Abudinen reportó que adelantarán otras acciones en contra la Interventoría y de la Fiducia, luego de confirmar que esta entidad bancaria realizó el pagó con una cuenta del 2017, sin haberle hecho un requerimiento ni a la interventoría ni al Ministerio.

"Además, el garante no fue y nadie observó eso. El director de infraestructura, que era el supervisor, ha debido decirle por lo menos al viceministro que el garante no se presentó, porque tiene que estar permanentemente. Sin embargo, ¿saben cuándo nos enteramos? Al momento de descubrir que había una garantía que no fue expedida por el banco", añadió la funcionaria.

Por ello, finalmente, insistió en que hasta lograr armar un expediente con todas pruebas, fue que pudieron acudir a los entes de control a presentar las respectivas denuncias. "Y eso fue lo que hicimos el mismo día que descubrimos que esa garantía no había sido expedida por el banco", concluyó.