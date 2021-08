Duque pide investigación a juez que suspendió caducidad de contrato MinTic

Tras conocer que un juez promiscuo de Puerto Colombia (Atlántico) determinó suspender el proceso de caducidad del polémico contrato con Centros Poblados del Ministerio de las TIC, el presidente Iván Duque le pidió a la Comisión de Disciplina Judicial que revise la decisión pues no se puede perder un solo peso del anticipo.

“Yo creo que uno tiene que entender los fallos, pero no puede quedarse callado con las fallas. A mí me parece curioso que digan que no se cumplió el debido proceso cuando está más que demostrado que se presentaron pólizas chimbas, pólizas falsas para tratar de ganarse un contrato y eludir todas las normas contractuales de nuestro país”, reveló el mandatario.

Para Duque, la decisión es contraria a las pruebas que demuestran que Centros Poblados entregó información falsa para acceder al contrato.

“Eso que es evidente, protuberante, que ha sido demostrado; no entiendo por qué a los ojos de un juez no cumple con el debido proceso. Claramente yo creo que esta situación amerita un análisis de la comisión de disciplina judicial para entender que puede haber detrás de una decisión de esa naturaleza”, aseveró.

El presidente dijo que el Gobierno decretó la caducidad del contrato para defender los intereses de la nación y para avanzar con los embargos en los recursos del anticipo, también advirtió que se debe imponer la máxima sanción contra actual a quienes fraudulentamente presentaron información para ganar un contrato.