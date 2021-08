MinTic sobre contrato de conectividad: “Desafortunadamente nos engañaron”

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, enfrentó un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado por el contrato para entregar internet a los jóvenes de las zonas apartadas del país y el anticipo de 70.000 millones de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados.

La ministra defendió todas las acciones que se tomaron en el proceso de estructuración del contrato.

“Le quiero decir al país, mirándolo a los ojos, tengo toda la tranquilidad que como ministra hicimos o se hizo dentro del Ministerio los controles que se debían hacer para que una situación de una red de tramposos no llegara, pero desafortunadamente nos engañaron y no solamente han engañado al ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Yo les quiero decir, no solamente han engañado al ministerio, son más de 4 billones de pesos que hoy han estado en manos de estos delincuentes”, indicó.

En el debate, la ministra reveló que ETB se quedará con el contrato que tenía Centros Poblados.

“ETB va a ser el operador que va a tener este proceso porque en la caducidad y cuando uno caduca, el siguiente es quien tiene el derecho. Eso es por ley”, agregó.

De igual informa indicó que se encuentra en proceso de recuperación de los 70.000 millones de pesos.

“Ya tenemos los bienes embargados, el interés general sobre el interés particular, y están a nombre del ministerio de la Tecnologías y Comunicaciones. Aquí hemos actuado, aquí no nos ha faltado ninguna acción y estamos recuperando esos 70.000 millones de pesos bajo esto embargos”.

Reveló que están embargados 71 vehículos automotores de propiedad de ICM INGENIEROS SAS y también 21 cuentas bancarias, de ahorros o corriente, títulos de de depósito, entre otros “ de los Bancos BBVA, Bancolombia, Davivienda y Bogotá de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020”.