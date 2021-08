MasterChef 2021: Endry Cardeño se despidió, pero cumplió 'emotiva' promesa

MasterChef Celebrity 2021, en RCN TV, empieza a llegar a su fin y solamente quedan 9 participantes de este concurso, que ha sido polémico, emotivo y que ha captado la atención de los televidentes.

Este fin de semana, la persona que salió fue Endry Cardeño, actriz que hizo parte de la icónica novela de Los Reyes, quien además es transexual.

La cucuteña, quien interpretó a 'Laisa Reyes' en esa novela, se despidió este domingo del concurso y ahora solo quedan nueve participantes.

Una de las promesas que le hizo a su mamá fue: "Mi mamá no quería que viniera porque ella siempre sintió que me traían aquí a pelear y tener que estarme cuidando de no hacerlo fue realmente una tortura. Pero creo que le cumplí".

Y agregó: "Había mucha gente peleando, para qué me iba a poner a pelear yo".