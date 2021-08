Jesurún: “Hay que cicatrizar una 'heridita' para ser sede de Copa América"

"El dolor de saber que no la hicimos en Colombia cuando estábamos muy preparados y segundo cuando el comportamiento que tuvimos en Brasil fue bastante bueno y uno dice en el fondo por allá: 'hombre, si hubiera sido en Colombia quien sabe, de pronto hubiéramos sido campeones de la Copa Améica'. No hay que negar que siempre hay un plus cuando uno juega de local", le dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a 6am.

Recordemos que Argentina y Colombia eran las sedes de la Copa América 2020. Primero se aplazó por la pandemia y en 2021 por la situación de orden público en Colombia y de salud en Argentina.

Acerca de si es posible volver a ser sede para la edición 2024, dijo Ramón Jesurún: "lo primero es cicatrizar alguna 'heridita' que puede haber quedado porque realmente Argentina y Colombia le quedamos mal, hay que reconocerlo, al resto de colegas de Sudamérica, aunque finalmente la Copa América se hizo con un profundo éxito"

Además, el directivo agregó: "ya miraremos. Colombia siempre ha sido un país que nos gusta ser anfitriones, no solo en el tema deportivo y en el fútbol, sino de cualquier tipo de evento y lo hacemos muy bien y la gente se va muy contenta. El aspirar a una competencia de estas yo creo que nadie arrugaría la cara, le encantaría, pero ya miraremos cuáles son las opciones y las aspiraciones que también hay que entender tendrán otros países"