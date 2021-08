Kenny Elissonde: "No era la forma en la que quería vestir la camiseta roja"

El francés Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), nuevo líder de la Vuelta, se mostró entusiasmado por el hecho de verse vestido con la camiseta roja en una gran carrera, aunque admitió que no era "la mejor forma de conseguirla", debido a la caída masiva que eliminó al exlíder estonio Rein Taaramae.

"Estaba en las 10 primeras posiciones cuando ocurrió el accidente, así que no vi nada. Temía que nuestro líder Giulio Ciccone no estuviera en nuestro grupo, pero regresó. Esta no es la forma en que quería llevar el maillot pero sabemos que en el ciclismo cuando hay viento, hay riesgo", explicó en meta el nuevo líder.

Elissonde (Longjumeau, 30 años), recalcó que no fue de su agrado vestirse la roja en estas circunstancias.

"Puedes perder todo en los abanicos, por lo que debes estar atento. No me gusta la forma en que sucedió. No fue un placer. Pero al final del día no había nada más que pudiera hacer".

De todas formas, el ganador de la etapa del Angliru en 2013, recordó que la roja es un premio a una temporada en la que enlazó el Tour con los Juegos de Tokio.

"Es cierto que he pasado la mayor parte de mi carrera como gregario. Tener esta camiseta ahora es increíble. He hecho el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos. El equipo me preguntó si yo también podía hacer La Vuelta. Esa es la belleza del ciclismo: ¡Estoy aquí en cabeza de una gran vuelta!".