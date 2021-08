Así se beneficiarán empresarios y sector transporte con "Circular Única"

A partir de este martes 17 de agosto, Colombia contará con una “Circular Única de Infraestructura y Transporte”, mediante la cual se podrá acceder de manera sencilla y clara a las disposiciones establecidas para el sector, fomentando la legalidad, transparencia y equidad.

Para cumplir con este objetivo, se realizó la depuración y compilación de la reglamentación, para que todos los del sector puedan acceder a ella de manera sencilla y clara para que conozcan sus obligaciones.

El superintendente de Transporte, Camilo Pabón, afirmó que la entidad en 30 años alcanzó a expedir más de 530 circulares, eso generaba problemas no solo para los empresarios y vigilados para saber que normas debían cumplir, sino también para los mismos funcionarios de la Superintendencia, quienes tenían el riesgo de aplicar una norma que no estuviera vigente o de no aplicar una que si lo estuviera.

"Esa falta de seguridad jurídica no estaba generando una tranquilidad para las transacciones y operaciones de nuestro sector. De esta manera está “Circular Única" recoge y compila y servirá como línea base las instrucciones que quedan vigentes en esta Superintendencia de Transporte", afirmó Pabón.

El funcionario señaló, que toda futura instrucción debe estar no solo publicada en Diario Oficial, sino además incorporada en la "Circular Única" para que la Superintendencia de Transporte pueda hacerla exigible en sus funciones de supervisión.

"Esperamos que este esfuerzo sirva también como un alivio en medio de la pandemia y los efectos que ha tenido sobre el sector transporte, para aliviar cargas y, sobre todo, permitir que la reactivación en el sector transporte se dé con la mayor tranquilidad y la mayor fluidez", afirmó el superintendente de Transporte.

Es la primera vez que se expide un documento que compila todas las disposiciones de la Superintendencia de Transporte. En la Circular Única se encuentran compiladas las instrucciones normativas que ha expedido la SuperTransporte desde 1991 hasta la fecha. Hay que tener en cuenta que la Entidad acató las recomendaciones de los vigilados, derogando circulares inútiles que sólo generaban costos innecesarios para el sector. El documento puede ser consultado en la página web de la Entidad, www.supertransporte.gov.co, en el link https://bit.ly/384Lu3H