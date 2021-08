Carné digital COVID-19: Colombia lo tendría en máximo dos semanas

Luego de que la Secretaría Distrital de Salud anunciara la implementación del certificado digital de vacunación contra la COVID-19 y que el gobierno dijera que no lo pueden hacer, el Ministerio de Salud confirmó que está listo el aplicativo en el que se portará el carnet de quienes están siendo inmunizados en el marco del Plan Nacional de Vacunación.

“Ayer el Ministerio del Interior y la Dirección de Propiedad Intelectual nos entregaron el certificado de propiedad. La aplicación está lista y estamos haciendo las pruebas de seguridad, porque es muy importante que esta aplicación no se pueda alterar, es decir que no se pueda compartir información sensible como la de las historias clínicas”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruíz.

El jefe de la cartera de salud aseguró que esperan las próximas dos semanas tener listo el aplicativo, el cual hará parte de un registro nacional electrónico de vacunación, con el que se pueda tener un código QR, para que las personas puedan acreditar su condición de vacunados y de paso identificarse más allá de un carnet, que puede ser alterado o adulterado para obtener beneficios.