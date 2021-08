Mina a James: "Yo quiero que te quedes, vamos a hacer historia"

Yerry Mina compartió con James Rodríguez una entretenida charla a través de la cuenta de Twitch del volante cucuteño, donde ambos se refirieron a su presente en el Everton, la relación con Rafael Benítez y la Selección Colombia.

"Yo quiero 100% panita que te quedes, vamos a hacer historia y en la Selección. Aquí hay James para rato", le dijo el defensa caucano a James al comienzo de la charla.

Mina agradeció al volante su apoyo durante la Copa América y los otros partidos de la Selección donde este no ha estado presente. "Tú siempre has estado ahí apoyándonos, independientemente que estés o no en la cancha".

De igual manera, James felicitó al defensor y al resto de sus compañeros por el papel que cumplieron en el certamen continental, donde terminaron en la tercera posición.

De la Selección Colombia, el caucano dijo: "Estamos siempre pensando en que tenemos que levantarnos, entrenarnos bien para estar en la Selección y después de que estemos bien, todos construir el camino para estar en Qatar".

Entretanto, sobre su relación con Rafael Benítez, nuevo técnico del equipo, Mina explicó: "He hablado con el profe muy poco, nos estamos conociendo, esperemos llevarnos muy bien y cumplir con los objetivos que nos hemos trazado".

Mina contó detalles sobre sus inicios en el fútbol profesional y su antiguo afecto por el Deportivo Cali, equipo al que dejó de seguir luego de haber sido ignorado durante una presentación.

De igual manera, elogió su paso por Independiente Santa Fe, equipo en el que se consagró en el fútbol colombiano, calificó su paso por Barcelona como un sueño cumplido y habló de su paso por el Mundial de Rusia 2018.

Sobre dicha Copa, James lamentó no haber podido estar en el duelo ante Inglaterra, revelando que este es el partido en el que más le ha dolido no poder estar presente.