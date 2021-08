"No sé si voy a estar con la Selección para los juegos de septiembre"

James Rodríguez es una sensación en las redes sociales debido a las trasmisiones que hace en su canal de Twitch, donde suele conversar con sus seguidores y jugar algunos videojuegos.

En esta oportunidad, el futbolista colombiano se refirió a su preparación física, las posibilidades de integrar la convocatoria de la Selección para la triple fecha de septiembre y también hizo un comentario sobre los Juegos Olímpicos.

James, que jugó el primer tiempo en el último partido de pretemporada del Everton contra el Manchester United, destacó el buen estado físico en el que se encuentra.

"Físicamente estoy bien. Me estoy entrenando muy fuerte para competir, ya sea acá o donde me toque, que no lo sabemos... Hace mucho no me sentía así", dijo.

Sobre la Selección Colombia, dejó en duda su participación en la próxima fecha FIFA de septiembre.

"¿Jugaré las Eliminatorias en septiembre?, no lo sé. Es un tema del que no quiero hablar en este momento. Siempre estaré deseándole lo mejor a mis compañeros. Son tres partidos, ojalá que les vaya muy bien. Colombia siempre tiene que estar en la Copa del Mundo, porque tiene mucho talento", expresó.

Finalmente, dio su opinión respecto a la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos, donde la delegación nacional logró cinco medallas; cuatro de plata y una de bronce.

"Mandarles un abrazo, a los que ganaron medalla felicitarlos, a los que nos representaron también... En los Olímpicos debemos ganar muchas más cosas, no sé si falta más apoyo, irnos con tan poco de los Olímpicos no es tan bueno, porque Colombia es un país grande y con mucho talento", finalizó el jugador colombiano que sigue sin resolver su futuro.