Méndez: "Las barras visitantes no se pueden permitir en los estadios"

En medio de los múltiples rechazos sobre la violenta noche que se vivió este martes en El Campín, en el marco de la Fecha 3 de la Liga Colombiana que cerraban Santa Fe y Nacional, el presidente del equipo 'cardenal' aseguró que es momento de tomar medidas drásticas en el fútbol.

"Mientras esto no cambie, pienso que las barras visitantes no se pueden permitir en los estadios, así nos afecten, hay que tomar medidas drásticas. Lo que sucedió ayer no tiene nombre, son una manada de vándalos, en dos minutos dañaron todo lo que se había hecho", dijo.

El Campín volvía a recibir hinchas este martes después de más de año y medio, pero el regreso de los aficionados fue un saludo y despedida, pues inmediatamente sucedieron los hechos de este 3 de agosto, la Alcaldía suspendió el ingreso de público en los escenarios deportivos de Bogotá.

"Como institución nos vemos afectados, por eso acudí anoche mismo a una oficina de abogados y contratamos para que se adelante un proceso. Tenemos que proteger a nuestros aficionados, a esos niños y las personas de edad que se vieron afectados con esta situación", dijo Méndez.