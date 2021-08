VIDEO: Youtuber que viaja por el mundo visitó Colombia y le regalaron droga

Agustín Ostos es un youtuber español conocido como 'SoyTribu' por sus travesias en el mundo por moto, por lo que en Colombia tiene una gran comunidad de seguidores.

El creador de contenido en YouTube visitó Colombia y fue al Catatumbo, en Norte de Santander, en donde le alertaron que la zona era bastante peligrosa y guerrillera. Adicional a esto, hubo un curioso hecho que se registró en el video.

Aunque Ostos decidió explicar los 'rumores' y partes buenas que tiene Colombia, hubo un grupo de aficionados que decidieron parar a saludarlo y a llenarlo de elogios. En el momento, el grupo de jóvenes decidió darle 'un regalo': "un regalo, para que el viaje sea más placentero", fueron las palabras.

Al darse cuenta, el español, incómodo, se rió y dijo: ""Esto no me ha molado tanto tío, me han dado droga", al momento de recibir el sobre con 2C-B (cocaína rosada, conocida en Colombia como 'tusi').

Y añadió: "Qué necesidad había de dar drogas, cuando el calor humano de la gente de Colombia es la mejor droga que puedo recibir. Es tanta la sangre y dolor que genera la droga, que cuando se tiene en cuenta eso no se puede sino condenarla. En un país como Colombia, la droga financia la guerra y consumirla es ayudar a que esto siga".