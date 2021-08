“Nunca recibí ningún peso; ni nunca di un peso”:alemana expulsada

Luego de ser expulsada de Colombia, la ciudadana alemana, Rebecca Linda Marlene Spröber, quien participó en las manifestaciones en la ciudad de Cali, se refirió a lo que fue su presencia en ‘Puerto Resistencia”.

La ciudadana alemana, en diálogo con el Senador Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, en el programa ‘Los Gustavos’, manifestó que la muerte de su amigo Johan Sebastián Bonilla, no obedeció a un asalto.

“Realmente puedo decir que no fue ningún asalto, porque ese sujeto que disparó no robó nada, no quería nada. Yo tenía dos celulares de mucho valor, yo tenía mi maleta, mi maletín. Ese sujeto no robó nada y ni lo intentó, ese sujeto vino para matar a sangre fría”.

Agregó que “ese lugar es un lugar público y hay muchas cámaras, muchísimas cámaras, y la policía dijo que ninguna cámara funcionó”.

Además se refirió a las versiones que señalan que Puerto Resistencia estaba siendo financiada por la extrema izquierda. Manifestó que durante el tiempo que estuvo allá no vio armas o dinero.

“A mí también siempre me dijeron ‘cuánto te pagan para estar con ellos’. Yo nunca recibí ni un peso, yo nunca di ningún peso y, sabes, yo conozco quizá a todos allá, conozco los procesos, yo conozco a cada uno allá. Yo estuve allá día y noche desde el 3 de mayo y yo nunca vi ninguna cosa de armas o dinero o guerrillas. Nunca vi nada de eso”.

También indicó que no recibió dinero por estar en la ciudad de Cali, concretamente en Puerto Resistencia.



“Había noticias como que la extrema izquierda está financiando puerto resistencia, que está entregando dinero, que está entregando armas, y eso de hecho es una locura, porque cada día ni había comida, comimos arroz, lo que había, lentejas (…) no había ropa que ponerse, no había medicina y por eso también yo fui con la fundacion, justamente por eso, porque no hay dinero, no hay armas. No hay nada allá”.