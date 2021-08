Corte ratifica libertad a policías que destaparon la ‘Ñeñe Política’

Con ponencia del magistrado Fabio Ospitia, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ratificó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al sargento Wadith Velásquez García y el mayor Jefferson Tocarruncho, adscritos a la DIJIN de la Policía.

Los uniformados fueron acusados por la Fiscalía General de interceptar a sus propios compañeros en una investigación contra el supuesto narcotraficante José Guillermo el 'Ñeñe' Hernández por un homicidio.

Dentro esas averiguaciones, los dos policías descubrieron el escándalo de la presunta compra de votos para la campaña presidencial en 2018 del entonces candidato Iván Duque, escándalo conocido como la “Ñeñe Política”.

El ente acusador les imputó los supuestos delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de redes de comunicación.

Leer más: Fiscalía insistirá en imputar cargos a la madre y padrastro de Sara Sofía

Entre los argumentos de la defensa, no se cometieron ninguno de estos delitos, “dado que en principio desconocían que estaban interceptando abonados telefónicos de compañeros de la institución para la que trabajaban (Policía Nacional)”.

Asimismo, en este caso, los imputados “no representan peligro para las víctimas, pues no son sus superiores directos, motivo por el cual no tienen una posibilidad de acción directa que los perjudique”, dijo la defensa.

Leer más: En lo que va del 2021 ya son 75 los desplazamientos forzados en Colombia

Con esta decisión de la Corte Suprema, los uniformados seguirán siendo investigados por supuestos seguimientos ilegales, pero en libertad.