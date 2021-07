EE.UU. considera exigir vacunación contra COVID-19 a trabajadores federales

El presidente Joe Biden aseguró que la Casa Blanca está considerando exigirle a todos los empleados federales, es decir, quienes trabajan para el gobierno, que se vacunen contra Covid19. Esto, ante el alarmante aumento de contagios por la presencia de la variante Delta en Estados Unidos y la negativa de muchos ciudadanos a aplicarse la vacuna.

Este comentario viene un día después de que el Departamento de Asuntos Veteranos se convirtiera en la primera agencia federal en exigirle a sus trabajadores de primera línea de la salud vacunarse contra el coronavirus.

"Exigir la vacuna está bajo consideración en estos momento, pero quienes no han querido recibir la dosis no son tan inteligentes como yo pensaría que lo eran. Tenemos esta pandemia por cuenta de quienes no se han vacunado, ellos son una enorme contribución a esta crisis" dijo Biden.

Actualmente iniciativas privadas, entre universidades y compañías, han anunciado que exigirán a sus empleados la vacunación. Es el caso del diario Washington Post que, según el editor del periódico, los empleados deberán mostrar su certificado de inmunización. Esta medida se implementará en septiembre cuando los trabajadores regresen a las oficinas.

Le puede interesar:

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que a partir del viernes, ofrecerá un incentivo de $100 dólares, a quien se vacune contra el coronavirus en un centro municipal. Con esto, la Gran Manzana busca dar un nuevo empujón a la campaña de inmunizaciones, que ha enfrentado una dramática disminución en las últimas semanas.

Ante el aumento de contagios por la variante Delta, recientemente los Centros para el Control de Enfermedades recomendaron el uso de mascarillas en interiores incluso para quienes están vacunados.