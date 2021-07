Jueces investigadores de magnicidio en Haití reciben amenazas de muerte

En dialogo con medios locales, jueces de paz y secretarios judiciales haitianos dedicados a investigar el asesinato del presidente Jovenel Moise, han denunciado que han recibido numerosas amenazas de muerte en los últimos días.

Uno de ellos es Clément Noël, juez de paz adjunto del Tribunal de Paz de Pétion-Ville, quien se encargó de adelantar las audiencias del expediente judicial que inició tras el magnicidio.

“Desafortunadamente, a pesar de que me fui de casa durante dos semanas, sigo recibiendo llamadas de extraños que me amenazan de muerte (…) Se atreven a pedirme que cambie los hechos en el acta que escribí el 7 de julio de 2021 por la noche. Y no puedo minimizar estas amenazas”, dijo Noël.

Otro de los amenazados es el juez Carl Henry Destin, quien documentó el estado de la vivienda presidencial, del cuerpo de Moise y tomó declaraciones de las personas que estaban en la casa del presidente.

Henry Destin dijo a CNN que una de las amenazas más graves fue un mensaje en el que decían “oye, secretario, prepárate para una bala en la cabeza, te dieron una orden y sigues haciendo mierda".

Previamente la Asociación Nacional de Registradores de Haití (ANAGH) denunció que desde el 12 de julio algunos de sus asociados como Marcelin Valentin y Waky Philosténe, quienes asistieron a los jueces encargados del magnicidio, también han sido “objeto de graves amenazas de muerte en el ejercicio de su función” y se ha pedido garantizar su seguridad.