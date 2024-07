Caso UNGRD: “La Fiscalía no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie”

Judicial

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reveló nuevos detalles de la investigación que adelanta el ente acusador por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Aseguró que todos los ministros y ex funcionarios del gobierno que han resultado salpicados en el entramado de corrupción, “hacen parte de las verificaciones” y la investigación profunda que adelanta la la Fiscalía General, para revelar cómo se habrían apropiaron de lo dineros públicos de la entidad.

“No solo los ministros, sino todas las personas que han sido señaladas por los señores exdirector y exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, hacen parte de las verificaciones, por un simple ejercicio obligatorio para la Fiscalía. Y cuando esas investigaciones estén en su momento preciso, tomaremos las decisiones a que haya lugar, no antes”, señaló la fiscal general.

Se refirió a la confesiones hechas por Olmedo López y Sneyder Pinilla en el marco de sus proceso de colaboración con la justicia:

“Las cosas que ellos nos han contado han implicado 154 actividades de investigación de la Fiscalía para corroborar sus dichos, entre órdenes a policía judicial, solicitudes a jueces de control de garantía para búsqueda de información en bases de datos, búsquedas selectivas, actividades de carácter de investigación financiera asociadas a la información que nos han dado, es decir, este es un trabajo tremendamente arduo”, sostuvo Camargo.

Al mismo tiempo, la jefa del ente acusador se refirió a las propuestas de de penas privativas de la libertad que se han conocido de los ex directivos de la UNGRD, hoy confesos delincuentes.

Por ejemplo, la de Sneyder Pinilla, quien propone pagar 5 años de cárcel por su calidad de testigo en el caso, sostuvo la fiscal que “Nadie se sienta a negociar para tener una pena de 20 años de cárcel”. Sin embargo, resaltó que no habrá principio de oportunidad con inmunidad total.

La Fiscalía no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie

“Yo quiero recordar que hace no más de dos meses esos mismos implicados hablaban de que querían principio de oportunidad con inmunidad total por todo lo que pasó en la Unidad de Gestión de Riesgo. Ese no es el escenario en el que estamos. Es decir, aquí la Fiscalía no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie. Está haciendo una investigación con lo que la ley nos permite”, dijo.

Por último, Camargo adelanto además que en la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla, y Luis Eduardo López, que se llevara a cabo este jueves 25 de julio, la Fiscalía presentará pruebas contundentes sobre la corrupción en el contrato para la compra de los 40 carrontanques para la Guajira.