Exiliados protestan frente a Casa Blanca contra régimen castrista en Cuba

Cientos de exiliados cubanos en Estados Unidos protestan frente a la Casa Blanca para pedir al gobierno del presidente Joe Biden, el endurecimiento de las medidas contra el régimen castrista en Cuba, para lograr cambios políticos en la isla.

Una caravana de manifestantes que partieron el domingo desde diferentes partes del país como Florida, Texas y Nueva York, se concentran a esta hora en Washington DC frente a La Casa Blanca.

Cerca de 400 exiliados piden a la administración Biden que presionen para la salida del régimen castrista del poder e incluso solicitan una intervención en Cuba. Es el caso de Reynel Galán, un cubano estadounidense quien se trasladó desde Florida hasta la capital para unirse a la manifestación.

"Estoy reclamando la libertad para Cuba. Queremos que Biden intervenga, porque nuestra policía está en las calles reprimiendo al pueblo a nuestro jóvenes, dándole golpes, metiéndolos a la cárcel, hay como 900 jóvenes presos. Ellos no están pidiendo comida, ni medicina, están pidiendo libertad y hoy aquí los estamos apoyando" dijo Galán. "Queremos que el gobierno de Díaz Canel se vaya", concluyó.

En otro punto, un grupo pequeño de activistas, piden por el contrario que se levanten los bloqueos contra Cuba y grita que "dejen vivir a la isla".

Esta mañana el eslogan "Let Cuba Live" se proyectó en una de las pantallas de Times Square en Nueva York, así como en una página completa del diario The New York Times, presuntamente financiado por organizaciones simpatizantes del régimen castrista.

"Queremos ayudar al pueblo de Cuba en un momento de crisis. No más embargo, queremos familias unidas", gritaron miembros del grupo Code Pink quienes se encontraban en Lafayette Square, cerca de las protestas contra el régimen castrista.

Una vez los manifestantes escucharon estas palabras, solicitaron a este grupo que se retirara del lugar e inició una discusión acalorada, en la que tuvo que intervenir la policía de la ciudad.

Por su parte, el Departamento de Estado publicó un comunicado en el que aseguró que apoya las protestas antigubernamentales en la isla y condena los arrestos de cubanos, que según listas van desde cientos hasta miles en Cuba.