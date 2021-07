La advertencia del nuevo presidente de comisión II de la cámara a Gobierno /

Aunque en este año legislativo que comenzó el martes el Gobierno parece haber ganado la mayoría de las mesas directivas con sus socios políticos, hay una comisión en la que no la tiene fácil, la Comisión II de la Cámara, en donde quedó como presidente uno de sus principales críticos, el representante liberal, Alejandro Carlos Chacón.



Tras asumir el cargo Chacón manifestó que "la presidencia va a tener una particularidad y es que yo no soy del gobierno, yo soy independiente" y complementó su mensaje al gobierno al decirle que "siempre he sido un gran defensor de la autonomía y la independencia del Congreso".



Chacón fue el primer presidente que tuvo la Cámara de Representantes este cuatrienio, entre 2018-2019, y en la misma fue uno de los más críticos a proyectos como la reforma a la justicia y la política, las cuales se hundieron.



"Se que a muchos del gobierno y de estas dependencias se preocupan con nuestra llegada, que no se preocupen, en la medida que respeten la comisión y a los congresistas de la Comisión Segunda, siempre tendrán un presidente que los respetará en el ejercicio de su actividad ministerial", indicó.



Anunció que se va a imponer la obligación de generar semanalmente debates de control político al Gobierno, "siempre me ha molestado que se considere a la Comisión Segunda como la Cenicienta de las comisiones constitucionales. En esta mesa directiva dejará de serlo, con trabajo, respeto y colaboración armónica dejaremos de ser la Cenicienta del Congreso de la República”.



Finalmente sostuvo que "esta presidencia no correrá en casos particulares, ni le dará prioridad a proyectos del Gobierno por encima de los proyectos de mis compañeros congresistas".