La Cancillería instaló la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental e hizo importante anuncio

Este 11 de diciembre, desde la Isla de San Andrés, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, instaló oficialmente la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, un espacio concebido para robustecer la integración regional desde una diplomacia participativa, territorial y centrada en las comunidades.

En ese sentido, Villavicencio destacó a lo largo del evento que esta segunda edición de la cumbre reafirma la importancia de avanzar hacia una agenda regional basada en la memoria, la justicia y la integración: “En esta latitud del hemisferio compartimos la resiliencia, la fuerza, la unidad y, sobre todo, el llamado a consolidar un territorio de paz. San Andrés, Providencia y Santa Catalina nos acogen como un territorio simbólico donde emergen nuestras raíces y nuestras tierras”, señaló.

Además, durante su intervención, la canciller afirmó que el Gobierno de Colombia ha asumido con convicción la diplomacia de los pueblos, entendiendo que las relaciones internacionales deben construirse no solo desde las instituciones, sino desde quienes habitan los territorios y preservan las tradiciones y saberes.

La Cancillería lanzó el Observatorio de Política Exterior: ¿de qué trata?

A lo largo del evento, la Cancillería también anunció el lanzamiento del Observatorio de Política Exterior, una iniciativa de la Academia Diplomática que busca generar evidencia sólida y análisis estratégico para fortalecer la toma de decisiones del Estado colombiano.

De acuerdo con la canciller, el objetivo de este observatorio es que la política exterior “deje de basarse en la intuición y se convierta en una herramienta de transformación y desarrollo”, como señaló.

Asimismo, la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental evidencia que los gobiernos, pueblos y academia pueden articularse para construir una integración regional con rostro humano, identidad cultural y sentido comunitario, fundamentada en la cosmovisión y herencia ancestral de los pueblos de la región, como indica la Cancillería.

La Cancillería instaló la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental e hizo importante anuncio Ampliar

De esta manera, la participación directa de las comunidades es clave para orientar políticas más justas, inclusivas y eficaces, por lo que, en este esfuerzo, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vuelve a ocupar un lugar central, ya que su ubicación estratégica, su riqueza cultural y su vínculo histórico con los pueblos del Caribe Occidental lo convierten en un escenario propicio para profundizar la cooperación y fortalecer los lazos regionales desde una diplomacia con enfoque territorial y comunitario.