Bucaramanga código rosa: La campaña para movilizar a las mujeres de manera segura en taxis

La alcaldía de Bucaramanga lanzó una estrategia para garantizar la movilidad de las mujeres durante las fiestas de la temporada navideña, así las cosas, los taxis serán conducidos por otras mujeres. Este servicio estará funcionando sobre todo desde ‘Cuadra Play’.

“Que las mujeres puedan saber que existe dentro del gremio de los taxistas hay un grupo que va a estar pendiente de recogerlas, transportarlas, llevarlas con toda seguridad y y que y que pueden tomar“, indicó Jefferson Mena, asesor del despacho.

De acuerdo a la información entregada por la alcaldía, son 80 mujeres que han sido preparadas para ejercer esta función. “Ellas todas van a estar identificadas con una banda y esa banda les va a brindar a todas las mujeres eh la seguridad de que puedan transportarse sin ningún problema", agregó Mena.

El servicio se prestará en toda el área metropolitana durante la temporada navideña.