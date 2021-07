Daniel Galán: "Voy a dar lo mejor de mí y espero llegar muy lejos"

Daniel Galán, tenista santandereano que estará representando a Colombia en el torneo de sencillos masculinos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dialogó con el COC desde la capital japonesa, donde habló de sus expectativas y alegría por estar en las máximas justas deportivas.

"Muy contento de estar aquí, mis primeros Juegos Olímpicos, por ahora disfrutándolos al máximo, tratando de ajustarnos lo más rápido posible a las condiciones para poder hacer un gran papel y darle muchas alegrías a Colombia", explicó.

"No he jugado contra él, pero lo he visto muchas veces en el circuito, un jugador muy sólido desde el fondo de la cancha. Hay que ir hacer nuestro juego, buscar el partido y ser ofensivos", explicó respecto a su partido de este sábado ante el egipcio Mohamed Safwat, en la primera ronda del certamen.

Sobre la posibilidad de dar una sorpresa en las justas, manifestó: "Hay que ir partido a partido, a la final esto es tenis y hay que ir a lucharlo en la cancha, eso es lo que voy a hacer, a dar lo mejor de mí mismo y esperemos llegar muy lejos".

Finalmente, de la posibilidad de representar a su familia en Tokio, concluyó: "Es un orgullo no solo representar a Colombia sino a mi familia, es un orgullo estar aquí, pero busco mejores cosas, no solamente llegar aquí. Hay que darlo todo esta semana".