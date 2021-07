María Camila Osorio ya piensa en su debut en los Juegos Olímpicos

María Camila Osorio es una de las revelaciones en la delegación colombiana para estos Juegos Olímpicos en Tokio. La tenista colombiana ha hecho un año inolvidable, que la tiene ubicada en el puesto 79 del ranking Mundial.

Osorio, conoció este jueves la que será su rival en la primera ronda del cuadro de sencillos en los Olímpicos. La cucuteña se medirá ante la suiza Viktoria Golubic, que ocupa el puesto 50 del escalafón mundial.

Ante su rival, la tenista cucuteña dijo: "No he estudiado el partido todavía, lo haré el viernes. Ya tuve la oportunidad de entrenar con ella en Wimbledon, tiene revés a una mano, es talentosa, luchadora. Va a ser un partido difícil, espero de la mano de Dios que se me den las cosas y me voy a preparar para lo que se viene".

No obstante, María Camila Osorio, de 19 años, en caso de avanzar este sábado, se mediría ante la número 2, la japonesa Naomi Osaka. Quien se enfrentará ante la china Saisai Zheng.