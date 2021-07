Netflix: estas son las series que fueron canceladas en lo que va del 2021

Netflix continúa siendo una de las plataformas más exitosas en el mercado de streaming. Algunas 'joyas' como 'La Casa de Papel', 'Dark', 'Stranger Things' y 'El último baile' hacen parte de su robusto catálogo

Sin embargo, como dicen por ahí, "no todo lo que brilla es oro" y ya sea por baja audiencia, derechos, costos, o decisión de terceros, se dejarán de producir algunas series para dedicar sus esfuerzos a otros proyectos.

Así pues, este es un listado completo para que tenga presente a la hora de dar un vistazo:

> El Legado de Júpiter: Mark Millar, uno de los creadores del cómic en el que estaba basaba dio a conocer que el proyecto que se desarrolla en un universo de superhéroes dejará de producirse.

>Atypical: La historia era un completo éxito, pero sus altos costos de producción hicieron que se dejara de grabar, generando todo tipo de comentarios en redes sociales.

> El método Kominsky > Unos dicen que fue por cuenta de la salida de uno de sus protagonistas, otros por temas contractuales. Lo cierto es que la tercera temporada será la última de esta historia del creador de 'The Big Bang Theory' y 'Two and a Half men'.

> Memorias de Idhún > La serie no logró cautivar a la audiencia y después de una larga discusión se decidió cancelarla por completo.