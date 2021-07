El secreto de Rigoberto Urán para combatir las etapas frías en el Tour

Rigoberto Urán, el mejor colombiano en la clasificación general de la carrera, ubicado en la tercera posición a 5'18" del líder, el esloveno Tadej Pogacar, contó su secreto para combatir el frío durante las frías etapas que se afrontan en las grandes vueltas, tal y como sucedió este domingo en el Tour de Francia.

En un diálogo por Instagram Live con el periodista Juan Charry, 'Rigo' explicó: "Como va uno tan rápido, no le da tiempo de comer, no hay espacios de comer y entonces es la única forma. Yo tengo una manera de calentarme y es buena, y me pego unas 'meadas' y es lo único caliente que siento, me orino y eso es una belleza, sobretodo cuando llueve tanto me dan muchas ganas de orinar, entonces no paro a orinar sino que me orino en la ropa".

"Cada media hora orinando y ahí se va calentando uno de a poquito. El frío cambia todo y el calor también", concluyó Urán.

Las altas cumbres y los días de lluvia, habituales en las carreras de ciclismo, terminando afectando a los ciclistas durante la competencia, además de dificultar el recorrido, lo que lo hace propenso para las caídas.