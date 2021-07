La JEP les dijo no a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, reafirmó que las conductas por las que fueron condenados el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas y el exsenador Iván Moreno Rojas, no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado. Los desfalcos en la contratación en Bogotá “son una realidad que no es puesta en duda por los solicitantes, pero no tiene nada que ver con el conflicto interno colombiano”.

Esta decisión se toma después de que la Sección de Apelación resolviera el recurso interpuesto por los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas después de que Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó, en junio de 2020, su solicitud de sometimiento ante la justicia especial.

Frente al interés de aportar en la revelación de las causas del conflicto armado a través de su conocimiento y experiencia, la JEP le notificará a la Comisión de Verdad, que también hace parte del Sistema Integral para la Paz, para que determine si considera pertinente recibir la declaración de los hermanos Moreno Rojas.

En el caso particular de María Eugenia Rojas de Moreno, la Jurisdicción Especial para la Paz, concluyó que no se le endilga la comisión de ningún delito que pueda comprometer su responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal, y ella tampoco menciona un crimen en el que esté involucrada, por el cual haya sido vinculada a un proceso penal o del que no tengan noticia las autoridades ordinarias.