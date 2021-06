Exjefe de FARC alias ‘Rambo', a punto de ser extraditado a EE.UU.

La Sección de Revisión de la JEP negó la garantía de no extradición a Luis Eduardo Carvajal Pérez alias ‘Rambo’, al considerar que, existe probabilidad de que, los delitos por los cuales es requerido se hayan cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz.

Luis Eduardo Carvajal Pérez, alias ‘Rambo’ fue durante años el jefe de la columna Daniel Aldana, de las extintas FARC. Es solicitado en extradición por el Gobierno de las autoridades de Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

El expediente señala que a finales de 2016 y 2017 siguió traficando drogas hacia ese país.

“Por lo señalado, la Sección decidió que no procede aplicar la garantía de no extradición, ya que solamente abarca a ex integrantes de las entonces FARC-EP como el señor Carvajal Pérez, cuando las conductas tengan conexidad con el conflicto armado y se hayan cometido con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, o con posterioridad a dicha fecha, si se demuestra que el delito tenía estrecha relación con el proceso de dejación de armas. Estas situaciones no se evidenciaron en el presente caso”. Señala la JEP.

Teniendo en cuenta que el compareciente estaba realizando aportes a verdad en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Sección de Revisión remitió el asunto a la jurisdicción ordinaria advirtiendo de dichos aportes, para que la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República, valoren y ponderen esas contribuciones al momento de emitir el concepto y la decisión definitiva sobre la extradición del mencionado ciudadano.